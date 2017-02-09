Названы самые сексуальные города мира

The Independent опубликовала список самых сексуальных городов мира.

В список вошли Рио-де-Жанейро, Бостон, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк, Медельин, Чэнду, Вена, Кейптаун, Сидней, Мадрид и Монако.

Рио-де-Жанейро попал в этот список благодаря его красивым жителям, которые часто появляются в общественных местах почти без одежды. Бостон удостоился такого звания из-за статистики, согласно которой, более 70% его жителей не состоят в браке. А из-за знаменитого и страстного аргентинского танго в перечень включили и Буэнос-Айрес.

Журналисты также отметили, что в колумбийском Медельине живет множество привлекательных студентов, а Чэнду на юго-западе Китая назвали сексуальным из-за его роскошных спа-салонов и отеля Temple House.

Издание отметило и Нью-Йорк, город который уже был признан самым сексуальным городом мира журналом Playboy.

В список также были включены Вена, Кейптаун, Сидней, Мадрид и Монако.