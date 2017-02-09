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Опубликовано письмо организатора терактов 11 сентября Обаме
Американские СМИ опубликовали письмо главного обвиняемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года Халида Мохаммеда, которое он написал экс-президенту США Бараку Обаме, сообщает Miami Herald.
В своем письме Мохаммед пишет, что в произошедшем виноваты США, которые из-за своей политики «убили невинных людей по всему миру».
«Не мы начали войну против вас. Это вы и ваши диктаторы на нашей земле… Я буду рад пробыть один в камере, молясь Аллаху всю оставшуюся жизнь, каясь за все грехи. А если вы приговорите меня к смерти, я с ещё большей радостью встречу Аллаха и его пророков, увижу своих добрых друзей, которых вы несправедливо убили по всему миру, и увижу Усаму бен Ладена», — пишет Мохаммед.
Письмо датировано январем 2015 года.
11 сентября 2001 года террористы запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон.
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