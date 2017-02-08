Тимошенко призвала не обсуждать убийство Гиви "на высоком уровне"

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что убийство командира батальона "Сомали" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Гиви ( Михаила Толстых ), не является событием, которое стоит обсуждать на высоком уровне, передает "112 Украина".

"Я бы не обсуждала на таком высоком уровне такие события, потому что на самом деле такой человек убил сам себя в тот момент, когда он забрал жизнь первого украинца", - заявила Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" подчеркнула, что из-за смерти Гиви конфликт в Донбассе не закончится.