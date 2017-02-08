Конгрессмен от Калифорнии: Россия нападает на Корею

Американский президент Дональд Трамп провоцирует импичмент, так как ничего не делает для защиты Кореи от российской военной агрессии. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс. Ее слова передает издание Daily Express

«Нас беспокоит тот факт, что Трамп готов броситься в объятья российскому президенту, пока он продолжает атаковать Корею. Я думаю, что Трамп загонит себя в такую ситуацию, когда американскому народу придется задаться вопросом: «Что нам теперь делать?», - заявила Уотерс.

Как отмечается в публикации, конгрессмен перепутала Корею с сирийским городом Алеппо, так как смогла упомянуть его в своей речи лишь после подсказки одного из помощников.

В январе во время речи Максин Уотерс, выступавшей с резкой критикой в адрес Дональда Трампа, эфир телеканала C-SPAN неожиданно прервался на 10 минут эфиром российского телеканала Russia Today (RT). Несмотря на то, что представители телеканала заявили, что неполадки были вызваны «проблемой маршрутизации», сама Уотерс заявила, что эфирную сетку «могли взломать российские хакеры».

Сирийский город Алеппо был полностью освобожден от боевиков силами сирийской правительственной армии при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) 22 декабря 2016 года.