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Газета.Ru

Басурин: в Киеве существовал страх перед Гиви

Басурин: в Киеве существовал страх перед Гиви
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Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия" заявил, что украинская сторона испытывала страх перед командиром батальона "Сомали" Гиви (Михаилом Толстых).
"Кому может мешать настоящий воин, профессионал? Только противнику По двум причинам. Первое - это страх перед его именем. Он на Украине существовал, они это скрыть не в состоянии. И второе - это посеять панику среди гражданского населения", - отметил Басурин.
Ранее Эдуард Басурин заявил, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых было организовано украинскими спецслужбами.
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Михаил Толстых Эдуард Басурин
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