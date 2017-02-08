Басурин: в Киеве существовал страх перед Гиви

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия" заявил, что украинская сторона испытывала страх перед командиром батальона "Сомали" Гиви ( Михаилом Толстых ).

"Кому может мешать настоящий воин, профессионал? Только противнику По двум причинам. Первое - это страх перед его именем. Он на Украине существовал, они это скрыть не в состоянии. И второе - это посеять панику среди гражданского населения", - отметил Басурин.

Ранее Эдуард Басурин заявил, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых было организовано украинскими спецслужбами.