Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп о решении суда заблокировать иммиграционный указ: увидимся в суде
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал постановление апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско заблокировать реализацию исполнительного указа об ужесточении американской иммиграционной политики.
"Увидимся в суде, национальная безопасность на кону!", - написал глава государства.
Ранее апелляционный суд в США признал законной блокировку иммиграционного указа Дональда Трампа.
Оставить комментарий