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Газета.Ru

Трамп о решении суда заблокировать иммиграционный указ: увидимся в суде

Трамп оспорит решение суда по иммиграционному указу
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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал постановление апелляционного суда девятого округа в Сан-Франциско заблокировать реализацию исполнительного указа об ужесточении американской иммиграционной политики.
"Увидимся в суде, национальная безопасность на кону!", - написал глава государства.
Ранее апелляционный суд в США признал законной блокировку иммиграционного указа Дональда Трампа.
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