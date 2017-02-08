Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Источник рассказал подробности гибели командира батальона ДНР "Сомали" Гиви
Взрыв, в результате которого погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный под позывным "Гиви", прогремел в его кабинете, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.
"По предварительной информации, взрыв прогремел в кабинете Гиви, в этот момент он находился там. Сейчас эта информация проверяется", — сообщил собеседник агентства.
Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В министерстве обороны добавили, что в связи с гибелью командира батальона в ДНР усилены меры безопасности, и призвали жителей сохранять спокойствие, в случае выявления подозрительных лиц сообщать об этом в органы госбезопасности, министерства внутренних дел и военной комендатуры.
Оставить комментарий