Источник рассказал подробности гибели командира батальона ДНР "Сомали" Гиви

Взрыв, в результате которого погиб командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых , известный под позывным "Гиви", прогремел в его кабинете, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ДНР.

"По предварительной информации, взрыв прогремел в кабинете Гиви, в этот момент он находился там. Сейчас эта информация проверяется", — сообщил собеседник агентства.

Ранее о гибели Толстых журналистам сообщил представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.