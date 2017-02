Трамп рассказал, что спит менее пяти часов в сутки

Президент США Дональд Трамп уделяет сну не больше 4-5 часов и по утрам выявляет очередные фальшивки американских СМИ о себе. Об этом 70-летний Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox News, последний фрагмент которого был показан во вторник в эфире.

"Я работаю много и долго, обычно до полуночи или до первого часа ночи. Просыпаюсь в пять часов утра", - рассказал глава государства. "Я читаю газеты, смотрю по телевизору, что происходит... Я сразу вычисляю ложь", - продолжал Трамп, который при этом не упустил возможности в очередной раз пожаловаться на "зашкаливающий уровень бесчестия некоторых телеканалов и газет, публикующих откровенные фальшивки", особенно о президенте США.

Он не смог подобрать достаточно правдоподобного объяснения жесткой критике в своей адрес со стороны американских СМИ. "Возможно, все это от того, что мы располагаемся на разных полюсах. Они позволяли то же самое в отношении Рональда Рейгана (40-го президента США), но не в такой степени, как в отношении меня. Возможно, это просто обратная сторона медали".

"Они олицетворяют себя с прогрессом, это прекрасное слово, но это неправда. Мне кажется, что они испытывают неприязнь к любому человеку на моей стороне", - добавил Трамп.

"Я должен признаться, что на следующий день (после инаугурации 20 января) я вошел в Белый дом и сказал себе, что это просто изумительно", - рассказал республиканец. "Президентский самолет и подобные вещи, это все оставляет впечатление сюрреалистичности в определенном смысле. Однако надо это преодолевать, потому что впереди много работы. Ради создания новых рабочих мест или из-за стран, питающих к нам ненависть, все это надо преодолевать", - пояснил Трамп.

Образ жизни Трампа Ранее в интервью журналистам газеты The New York Times миллиардер признал, что после переезда из нью-йоркского небоскреба Trump Tower в Белый дом его образ жизни кардинальным образом не изменился. Президент США сообщил, что он просыпается еще до 6 утра, смотрит телевизор и читает утренние газеты, в том числе The New York Times, New York Post и The Washington Post. С 9 утра Трамп начинает проводить встречи, а вечером также уделяет время просмотру телевизора.