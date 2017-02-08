Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре

Телеканал отмечает, что Спайсер сейчас работает не только как пресс-секретарь, но и как директор по коммуникациям, хотя обычно эти должности занимают два разных человека. По словам собеседников CNN, теперь Трамп ищет нового директора по коммуникациям.

Назначить Спайсера на обе должности Трампу посоветовал руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс. По словам источника, интуиция подсказывала Трампу не делать этого, поэтому президент «каждый день сожалеет», что он пошел на поводу у Прибэса и остановил свой выбор на Спайсере.

По данным CNN, должность пресс-секретаря Белого дома первоначально предлагали советнику Трампа Келлиэнн Конуэй, но она отказалась. Собеседования на этот пост проходили несколько других кандидатов, включая ведущую Fox News Кимберли Гилфойл.

Спайсера начали критиковать в первый же день его работы на посту пресс-секретаря. Тогда он обвинил журналистов в попытках «преуменьшить энтузиазм» сторонников Трампа, присутствовавших на его инаугурации. Также он заявил, что СМИ намеренно преуменьшали число посетителей церемонии.