Полуостров чудовищ

Флориду захватили гигантские питоны, вырастающие до пяти метров и способные проглотить взрослого аллигатора. Они попали на полуостров с другого континента и годами плодились в глубине лесов и болот. Теперь рептилии заявили о себе, и никто не знает, как остановить их нашествие. Американские охотники и ученые оказались бессильны. Вся надежда на потомственных змееловов из Индии. «Лента.ру» изучила данную историю, которая больше похожа на сценарий к голливудскому хоррору, но на самом деле все-таки реальна.

Темнокожие гости из Индии остановились, присели на корточки и закурили сигареты биди. Остальным участникам экспедиции оставалось только ждать. Два охотника из народа ирула прилетели в Соединенные Штаты в начале января по приглашению Университета Флориды. С тех пор они блуждали по болотам в сопровождении переводчиков, биологов и пары лабрадоров.

На родине об охотниках ирула ходят легенды. Много поколений назад они истребили почти всех удавов, которые обитали на юге Индии, и перешли на кобр: добывают яд для изготовления противоядий. Во Флориде им предстояло охотиться на темных тигровых питонов. Ирула никогда не сталкивались с этим видом, но знают, как выслеживать пресмыкающихся. Это очень редкое умение, и у американских охотников его определенно нет.

В Эверглейдсе индийские змееловы сразу же углубились в густой кустарник и вскоре обнаружили следы нескольких крупных особей. На этом, впрочем, везение закончилось. Мужчины пробирались через заросли несколько часов, но не встретили ни одного питона и решили сделать паузу. Докурив биди, ирула затянули песню. Переводчик объяснил ученым, что они переделали древнее заклинание: добавили туда слова о питонах и Флориде.

После остановки группа направилась к заброшенной базе противовоздушной обороны. В разгар холодной войны там были развернуты ракеты «Найк-Геркулес» с ядерными боеголовками. В 1979 году базу закрыли, и с тех пор она пустует. Возле приземистых бетонных бункеров индийские гости заметили подозрительные следы. «Малай памбу!» — прокомментировал один из них. Переводчик повернулся к биологам и сообщил, что там скрывается гигантская змея.

Инула подобрались к одной из ракетных шахт и принялись расчищать корни дикого фикуса, покрывающего ее изнутри. В пустующем коробе для кабелей виднелось брюхо пресмыкающегося. Мужчины кинулись к другому концу короба, чтобы не дать змее уйти, и обнаружили там ее хвост. Змееловы принялись за работу и извлекли оттуда пятиметровую самку тигрового питона. За ней последовала трехметровая особь и пара питонов длиной 2,5 метра.

Родина темных тигровых питонов — не Америка, а Юго-Восточная Азия. Они водятся в Мьянме, Непале, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии, встречаются на востоке Индии и в Южном Китае. Флорида появилась в этом списке совсем недавно, и специалисты до сих пор спорят о том, как именно это произошло. Ясно только одно: виноваты любители экзотических животных.

В начале девяностых держать тигровых питонов дома стало модно. Молодые особи кажутся совершенно безобидными, к тому же они спокойнее других крупных пресмыкающихся, да и прокормить их не так уж трудно. Зооторговцы ввозили в Майами тысячи питонов и отдавали их за сущие копейки. Одно время новорожденных змеек можно было приобрести за 20-30 долларов.

Покупатели редко задумывались, что будет с их питомцами дальше. А дальше они начинают расти. Нормальная длина темного тигрового питона — 3,7 метра, и это не предел. Пятиметровые особи — вовсе не редкость, а самый крупный представитель этого вида вымахал до 5,7 метра. Не исключено, что где-то в тропических болотах прячутся питоны и подлиннее, но документального подтверждения этому нет.

Подросшего питона трудно назвать безобидным. Его челюсти в несколько рядов покрывают острые загнутые зубы. Пресмыкающееся мертвой хваткой впивается в добычу, обхватывает его всем телом и начинает сдавливать. Даже небольшой тигровый питон способен нанести человеку опасные раны, а взрослые особи способны целиком проглотить леопарда. С человеком они справятся без труда.

Специалисты из природоохранных организаций Флориды получали сообщения о замеченных на воле питонах едва ли не каждый день. Одни пресмыкающиеся убегали из зоомагазинов, других упускали заводчики и неосторожные владельцы. Нередко хозяева сами выбрасывали их на улицу, когда понимали, что за питомец им достался.

В довершение всего на Флориду обрушился мощный ураган «Эндрю». Из разрушенных зверинцев и исследовательских центров сбежали около 15 тысяч диких зверей. Многих животных удалось поймать, часть погибла (кто-то пустил слух, что разгуливающие по улицам макаки заражены ВИЧ, и местные жители перестреляли их сами), но некоторые пропали без следа. Ураган не оставил камня на камне от склада торговца пресмыкающимися в центре Эверглейдса, где содержались сотни тигровых питонов. Куда они делись — никто не знает.

Специалисты подозревают, что некоторые из них уцелели, сумели доползти до болот и затаились.

Биолог Скип Сноу, работающий в национальном парке Эверглейдс, подозревал, что происходит что-то неладное. В 1995 году он встретил в глубине леса не одного, а нескольких тигровых питонов. Они не были похожи на очередных беглецов из зоомагазина. Те, как правило, были взрослыми, а ему попались совсем молодые особи. Вдобавок, откуда им взяться в такой глуши? Попавшие на волю питоны редко уползают далеко от своих бывших владельцев.

Сноу рассказал сослуживцам о своих сомнениях, но никто не стал слушать. «Мне повторяли, что я же не нашел их гнезда. И не так много видел», — вспоминает он. Он продолжил поиски, но следующую пару питонов заметили в Эверглейдсе лишь в 2000 году. Правда, после этого их стали видеть все чаще и чаще, но и это не убедило администрацию парка.

По словам Сноу, у людей всегда находилась тысяча объяснений, почему беспокоиться о питонах бессмысленно. Кто-то сказал ему, что нужно дождаться холодной погоды, и проблема решится сама собой. Теплолюбивые пресмыкающиеся не выдержат мороза и сдохнут. Какой-то специалист сообщил ему, что питоны не приживутся во Флориде. Даже если они отложат яйца, их тут же сожрут огненные муравьи, которых тут в избытке.

Переломный момент наступил в 2003 году. Группа туристов заметила, что на мелководье неподалеку от входа в парк что-то происходит. Они подошли поближе и увидели здоровенного аллигатора, насмерть сцепившегося с многометровым тигровым питоном. Змея пыталась задушить хищника, тот не сдавался и сжимал на ней челюсти.

Схватка продолжалась почти сутки и закончилась ничьей: усталый аллигатор ослабил хватку, и питон ускользнул в болото залечивать раны. К тому времени фотографии и видео разлетелись по интернету. О питонах Эверглейдса узнал весь мир.

После скандала руководство национального парка немедленно вспомнило о назойливом сотруднике, который много лет предупреждал о появлении в парке азиатских рептилий. Сноу поручили разобраться с проблемой.

Биолог отправился вглубь парка и стал выяснять, что там происходит. Спустя несколько месяцев он нашел крохотных питончиков, которые совсем недавно вылупились из яиц, — неопровержимое доказательство того, что поселившиеся в Эверглейдсе питоны размножаются.

Сноу привез одну из новорожденных змеек на совещание органов по охране окружающей среды Флориды. Специалистам хватило одного взгляда для того, чтобы понять, что это значит. Темные тигровые питоны успели обосноваться во Флориде. «Всего неделю назад все считали, что это вообще не проблема, — вспоминает биолог. — А после совещания стали думать, что нам остается только сдаться».

Сноу не планировал сдаваться. Он продолжал разъезжать по Эверглейдсу на своем побитом внедорожнике, искать питонов и снабжать их радиометками. Чтобы победить врага, нужно знать о нем все, и тут ученым хвастаться нечем: повадки темных тигровых питонов изучены очень плохо.

К 2005 году во Флориде изловили более двух тысяч питонов, в том числе особь длиной 533 сантиметра (этот рекорд не будет побит до 2012-го, когда ученым попалась гигантская самка длиной 536 сантиметров, которая готовилась отложить 87 яиц). Огненные муравьи оказались им нипочем, и не только они: в Эверглейдсе не нашлось ни одного хищника, способного справиться с питонами из Азии.

Зато они не брезговали ничем. В брюхе пойманных пресмыкающихся находили практически всех флоридских животных без исключения. Сноу рассказывал журналистам, что лично извлекал из питонов останки мышей, крыс, кроликов, ондатр, енотов, белок, рысей, опоссумов, выдр, оленей, уток, цапель, птиц-поганок и — в одном, особенно трагическом случае — домашнего кота по кличке Фрэнсис. Ученые считают, что отсутствие человеческих жертв — это редкое везение, и оно не может продолжаться вечно.

Заморские рептилии почти полностью истребили енотов, опоссумов и рысей. Других млекопитающих на глазах становится меньше, причем особенно страдают те районы, где змей больше всего.

За 15 лет специалисты испытали множество методов борьбы с питонами. На них пытались охотиться с собаками, на них ставили ловушки, пытались даже пускать подсадных самок с радиометками в надежде, что к ним приползут самцы со всей округи. Оказалось, что рептилий ничто не берет. Большая часть питонов по-прежнему гибнет по вине невнимательных водителей, случайно наезжающих на них на дороге. Остальные продолжают расти и размножаться.

В 2007 году специалисты считали, что в Эверглейдсе обитает около 5 тысяч темных тигровых питонов. В 2015-м американская Служба национальных парков оценивала их численность в 100 тысяч. Ученые полагают, что в обозримом будущем этот вид может захватить всю Флориду, после чего начать наступление на другие штаты.

Профессор экологии Фрэнк Мазотти из Университета Флориды предложил подойти к вопросу с другой стороны. Очевидно, что специалисты не знают, как победить гигантских пресмыкающихся. Раз так, то почему бы не привлечь к решению этой задачи дилетантов? Хуже от этого точно не станет, и никто не знает — вдруг кому-то улыбнется удача.

Ученый выбил у властей финансирование, и в 2013 году в Эверглейдсе объявили первые публичные соревнования по охоте на питонов. Человеку, который убьет максимальное количество змей, обещали награду — 1,5 тысячи долларов. За убийство самого длинного питона полагается утешительный приз: тысяча долларов.

На юг Флориды съехались около 1,4 тысячи охотников со всей Америки. Каждый получил брошюру с описанием лучших методов умерщвления рептилий, где были рекомендации либо стрелять в мозг из огнестрельного или пневматического оружия, либо рубить голову при помощи мачете, и предупреждение, что бить питона дубиной — не очень эффективно.

Советы не помогли: за месяц горе-охотники убили только 28 питонов. В прошлом году мероприятие повторили. Результат оказался лучше, но все равно не впечатляет: 102 особи на 1060 участников. Именно после этого Мазотти задумался о поиске охотников, которые знают, как убивать змей без специальной брошюры, и привез в Эверглейдс змееловов из Индии.

За первый месяц работы два охотника инула поймали 14 питонов. «Мы подсчитываем эффективность разных методов в питонах на доллар и питонах в час», — рассказывает биолог Эд Метцгер, работающий с Мазотти в Университете Флориды. Дороже всего подсадные змеи: 11 тысяч долларов на каждую пойманную змею. Американские охотники-добровольцы обходятся всего в 177 долларов на особь, но ужасно неэффективны. Каждый питон, добытый индийскими змееловами, обходится почти в пять тысяч долларов, но это не беда: ученые надеются перенять их тактику и научить ей соотечественников.