Де Мистуре грозит отставка

В ближайшее время может состояться отставка спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Окончательное решение будет принято после очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве, намеченного на 20 февраля. Об этом «Известиям» рассказали источники в дипломатических кругах России и Сирии. Спецпредставитель был назначен на должность Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном , полномочия которого закончились 31 декабря 2016 года. Новому генсеку организации Антониу Гутеррешу предстоит определиться, в каком формате ООН дальше будет заниматься сирийским урегулированием.

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе , который знает Стаффана де Мистуру лично, рассказал «Известиям», что вопрос о смене спецпредставителя действительно назрел.

— Стаффан де Мистура не смог проявить себя на этой должности. К тому же я уверен, что сирийский конфликт настолько важен, что генсек должен сам заниматься этой проблемой. Между прочим, так было раньше. Например, Кофи Аннан , будучи генсеком, лично занимался иракской проблемой, у него не было представителей. Теперь новому главе организации Антониу Гутеррешу предстоит решить, как ООН следует действовать дальше в сирийском вопросе, — пояснил Сергей Орджоникидзе.

По его словам, Стаффан де Мистура не всегда занимал нейтральную позицию в соответствии с принципами ООН, а его решения нередко зависели от воли внешних сил.

— Он чиновник ООН, который выполнял указания администрации Барака Обамы . Теперь времена изменились, этой администрации больше нет, — отметил экс-дипломат.

Похожим образом деятельность спецпредставителя по Сирии оценил и член сирийской правительственной делегации на переговорах в Женеве, депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам.

— Де Мистура довольно часто не соблюдает принцип нейтралитета и поддерживает ту или иную сторону. Это главная претензия к нему. К сожалению, он прилагает куда больше усилий, чтобы удержаться на своем посту, нежели способствует поиску компромисса между сторонами, — пояснил собеседник «Известий».

Недовольна спецпосланником и оппозиция. Как заявил «Известиям» глава группы «Хмеймим» Ильян Масаад, по его мнению, Стаффан де Мистура не выполняет возложенных на него обязательств.

— Прежде всего он сильно подвержен давлению со стороны США, не организует переговоры в Женеве, когда того требует ситуация, безосновательно тянет время и совершенно не пытается повлиять на «эр-риядскую группу» (внешняя оппозиция. — «Известия»), чтобы та согласилась на формирование единой делегации от оппозиции, — отметил глава группы «Хмеймим».

Сирийские эксперты сказали «Известиям», что в Дамаске отставку спецпредставителя будут лишь приветствовать.

— Де Мистура не сумел добиться каких-либо успехов в деле урегулирования ситуации в Сирии. Он имел однобокий взгляд на конфликт в стране и многократно выступал с жесткой критикой политики России по сирийскому урегулированию, не имея на это каких-либо оснований. Сирийцы будут только рады его отставке, — сказал «Известиям» сирийский политолог, директор Центра стратегических исследований Дамасского университета Талеб Ибрагим.

Стаффан де Мистура был назначен на должность специального представителя Генерального секретаря ООН по Сирии 29 ноября 2014 года. До этого дипломат работал заместителем министра иностранных дел Италии и занимал высокие посты в структурах ООН.

Деятельность Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника ООН по Сирии вызывает неоднозначную реакцию и в России. Дипломата неоднократно обвиняли в срыве и торпедировании ряда инициатив по урегулированию конфликта. По данным источника «Известий», знакомого с ходом переговоров по Сирии, в Москве в целом недовольны деятельностью спецпредставителя.

Напомним, что в декабре минувшего года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что регулярно призывал Стаффана де Мистуру начать работу по налаживанию межсирийского диалога на системной основе.

— Я уже, по-моему, голос сорвал, призывая Стаффана де Мистуру перестать саботировать политические переговоры. Ему это поручено, у него, собственно, другой работы нет, я это говорю открыто, потому что я ему то же самое говорю в глаза, в том числе недавно в Риме ему об этом говорил, — отметил тогда Сергей Лавров.