Цена "стены Трампа" на границе США с Мексикой составит $21,6 миллиарда

Стена на границе с Мексикой, которую президент США Дональд Трамп собирается построить для обеспечения безопасности своей страны, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на доклад министерства внутренней безопасности (МВБ).

По данным агентства, в документе указывается, что это будет целая система стен и заборов. Согласно плану, граница таким образом будет "запечатана" на протяжении почти 2 тысяч километров. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2020 года.

Ранее Трамп заявил о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, чтобы прекратить приток нелегальных иммигрантов из этой страны в США, а также поставить заслон на пути наркомафии. Американский президент также пообещал, что его соотечетственники не будут платить за эту стену, а всю ее стоимость оплатит Мексика.