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МВД Белоруссии начало проверки в отношении чиновников Россельхознадзора
Проверки в отношении сотрудников Россельхознадзора начали проводить правоохранительные органы Белоруссии. С таким заявлением выступили в министерстве внутренних дел республики. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в публикации, проверки проводятся по статье «Дискредитация деловой репутации конкурента». Чиновников российского ведомства подозревают в том, что они препятствовали реализации белорусской продукции на территории России. Кроме того, по версии следствия, они распространяли дискредитирующую белорусских производителей информацию. В заявлении МВД Белоруссии подчеркивается, что в связи с действиями сотрудников Россельхознадзора только в Минской области были ограничены поставки с 96 сельхозпредприятий. Убытки компаний, по данным следствия, составили более пяти миллионов рублей.
С предложением возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта ранее выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политик обвинил главу ведомства в препятствовании поставкам белорусского продовольствия в Россию. В Москве выразили недоумение в связи с заявлением Лукашенко, а в Россельхознадзоре подчеркнули, что все ограничения вводились в рамках правил международной торговли.
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