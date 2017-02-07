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Украина расторгнет договоры аренды с посольством России
Фото: "Вечерняя Москва"
Киевские власти расторгнут договоры аренды земли с дипломатическим представительством России. Такое решение было принято украинскими парламентариями на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство «Интерфакс».
Как говорится в публикации, три земельных участка были предоставлены России в 1998 году. Согласно договоренностям, российские власти получили эти территории в пользование сроков на 49 лет. Плата за аренду составляла 1 гривну в год. По словам депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, за 17 лет российская сторона не воспользовалась правом использовать эту землю, в связи с чем власти города оставляют за собой право разорвать договор об аренде. По данным агентства, договоры аренды будут расторгнуты на земельные участники по адресам улица Спасская, 14 (площадью 0,197 гектара), улица Спасская, 13-15 (0,3634 гектара), улица Боричев ток, 17, 19, 21 (0,3771 гектара). Официальная причина расторжения договора об аренде – нецелевое использование земельных участков. Предполагается, что после того, как участки вернутся в коммунальную собственность, на их территории будут устроены скверы. Российское посольство на Украине находится в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 27.
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