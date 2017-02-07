Ляшко лишили 10-летней американской визы

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что США аннулировали ему 10-летнюю визу, которую он получил месяц назад.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я только получил перед Новым годом», — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, это связано с его позицией по урегулированию ситуации в Донбассе, а также с критикой в адрес нового меморандума с Международным валютным фондом

«Гудбай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым не нужны визы и безвизовый режим, а работа и достойная жизнь», — добавил политик.