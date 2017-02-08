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Госдеп США не комментирует слова Ляшко об аннулировании его визы
Госдеп США отказался комментировать слова лидера украинских радикалов Олега Ляшко о том, что ему аннулировали визу. Данные о визах конфиденциальны, сообщили в госдепартаменте, и добавили, что не имеют права обсуждать детали какого-либо визового дела.
Ранее Ляшко заявлял, что ему аннулировали 10-летнюю, полученную месяц назад американскую визу по политическим причинам, напоминает РИА Новости. Он считает, что это произошло из-за его неприятия нового меморандума США с Международным валютным фондом, в которой статус Украины приравнивается к статусу "сырьевой колонии". "Я связываю это беспрецедентное решение с нашим требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму", — написал лидер Радикальной партии в своем Facebook. Он пригрозил, что для своей защиты Украина восстановит ядерное оружие.
С требованием обсудить условия меморандума с МВФ Ляшко ранее обращался к президенту Украины Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману.
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