Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Украинские СМИ назвали дату начала нового Майдана в Киеве
Двадцатого февраля в Киеве состоятся масштабные акции протеста, которые могут перерасти в «новый Майдан». Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на неназванные источники.
По данным «Вестей», в этот день на улицы выйдут обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещенная в РФ экстремистская организация) и «Наждак».
Лидер «Наждака» Николай Дульский заявил изданию, что его движение выступает против «нынешнего правительства», «самого отвратительного за всю историю Украины». «Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будут решительные действия», - сказал он.
В Федерации профсоюзов Украины «Вестям» рассказали, что члены организации уже протестуют по всей стране из-за невыплаты зарплаты, а работники завода «Авиант» готовы перекрыть одну из крупнейших магистралей Киева - проспект Победы.
В начале октября прошлого года депутат Верховной Рады Вадим Денисенко предупредил о начале нового Майдана из-за главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Он заявил, что политик готовит раздробление Украины с помощью «новых махновцев». По словам парламентария, сейчас по всей Украине связанные с Тимошенко силы пытаются создать «группы самозащиты» по российскому сценарию, которые должны оберегать свои земли от посягательств олигархов. По мнению депутата, это «может стать началом неконтролируемых процессов в стране». Также он заявил, что Тимошенко привлекла ветеранов боевых действий в Донбассе для осуществления Майдана.
Оставить комментарий