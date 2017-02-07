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В Дагестанском селе в Ботлихском районе ввели режим КТО

В Дагестанском селе в Ботлихском районе ввели режим КТО
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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Анди Ботлихского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.
"В 06.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населенного пункта Анди Ботлихского района Дагестана", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ведется поиск боевиков и их пособников.
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