В Дагестанском селе в Ботлихском районе ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в селе Анди Ботлихского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"В 06.30 мск руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах населенного пункта Анди Ботлихского района Дагестана", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ведется поиск боевиков и их пособников.