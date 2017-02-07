Сеул опасается провокаций Пхеньяна в связи с днем рождения Ким Чен Ира

Южная Корея опасается "стратегических провокаций" Пхеньяна в преддверии отмечаемого 16 февраля дня рождения бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира — отца нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына , заявил во вторник исполняющий обязанности главы южнокорейского государства, премьер-министр Хван Ге Ан.

Как передало из Сеула агентство Ренхап, Хван Ге Ан призвал в этой связи поддерживать тесное сотрудничество с США в области безопасности.

"В этом месяце, когда исполняется 75 лет Ким Чен Иру, как никогда высока вероятность стратегической провокации", — приводит Ренхап слова Хван Ге Ана с заседания кабинета министров.

Премьер сослался на заявление руководства КНДР в нынешнем году о том, что Пхеньян завершает подготовку к пуску межконтинентальной баллистической ракеты.

Хван Ге Ан исполняет обязанности главы государства после отстранения по импичменту президента Республики Корея Пак Кын Хе в связи с крупным коррупционным скандалом.