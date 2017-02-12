Москва начала диалог с администрацией Трампа

Диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа уже идет и станет более интенсивным о временем, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью каналу НТВ . Он подчеркнул, что есть техическая составляющая этого диалога: должны быть сформированы все звенья новой администрации, которые занимаются внешнеполитическими делами. Россия, со своей стороны, готова к обсуждениям любых подходов, даже тех, «которые абсолютно противоречат нашим». Смысл дипломатии, отметил Лавров, как раз в том, чтобы искать точки соприкосновения даже в тех вопросах, по которым, как кажется на первый взгляд, трудно договориться.

Лавров отметил, что в телефонном разговоре российского и американского президентов 28 января были обозначены главные направления нынешней повестки дня. «О том, что нужно и по Ирану рассматривать ситуацию, если есть вопросы, и по Северной Корее, и в целом проблематику распространения оружия массового уничтожения», -- сказал он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, оба президента осознают, что им желательно поскорее встретиться, поэтому работа в этом направлении ведется. «Поручено нам искать место и время, которое будет обоюдно приемлемым, обоюдно комфортным», -- сказал он, добавив, что ему предстоит обсудить эти вопросы с новым главой госдепа Рексом Тиллерсоном.