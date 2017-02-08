МИД Китая посоветовал США "освежить в памяти" историю Второй мировой войны

Министр иностранных дел КНР Ван И после заявлений США по спорным островам, оспариваемым Китаем и Японией, посоветовал американской стороне "освежить в памяти" историю Второй мировой войны.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение США при новой администрации выполнять обязательства по защите Японии, в том числе оспариваемых Китаем островов архипелага Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Он подчеркнул, что этот архипелаг "находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности" между США и Японией. Кроме этого министр обороны Японии Томоми Инада провела встречу с главой оборонного ведомства США Джеймсом Мэттисом , на которой стороны сошлись во мнении о необходимости "усиления участия" в вопросах, связанных с активностью Китая в Южно-Китайском море.

"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны", — приводит МИД КНР слова Ван И, сказанные им в ответ на вопрос журналистов о возможности возникновения военного конфликта между Китаем и США в Южно-Китайском море и о том, какую информацию Пекин может сообщить Вашингтону по этому поводу.

Как отметил Ван И, в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко отмечено, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Глава МИД КНР добавил, что в 1946 году Китай при содействии американской стороны на основании закона вернул суверенитет над островами архипелага Наньша. Ван И подчеркнул, что впоследствии некоторые страны незаконным путем заняли часть островов архипелага Наньша, что привело к появлению так называемой напряженности в Южно-Китайском море.

Ван И добавил, что вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем консультаций и диалога, при этом страны вне региона должны активно поддерживать усилия вовлеченных сторон по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Спорный архипелаг Сэнкаку в Восточно-Китайском море, который в Китае известен как Дяоюйдао, осложняет японо-китайские отношения с тех пор, как в 2012 году японское правительство выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, которые в Пекине считают китайской территорией.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе. Постоянная палата третейского суда в Гааге 12 июля по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.