Белый дом посоветовал газете The New York Times извиниться перед Трампом

Шон Спайсер. Газета The New York Times должна извиниться перед президентом США Дональдом Трампом за публикацию материалов о его администрации. Об этом в понедельник журналистам заявил пресс-секретарь Белого дома

Заданный ему вопрос касался воскресной статьи издания под заголовком "Трамп и его подчиненные пересматривают тактику после череды ошибок". "Этот текст был настолько весь пронизан неточностями и враньем, что они должны извиниться перед президентом", - сказал Спайсер. Он указал на якобы имевшиеся в статье "вопиющие фактические ошибки".

"С самого начала и до конца он (материал) составлен из того, чего не было на самом деле. - отметил пресс-секретарь Белого дома. - Это воплощение ложных новостей".

Ранее сам Трамп в своем микроблоге в социальной сети Twitter подверг критике The New York Times. "Провальная The New York Times пишет обо мне абсолютные небылицы. Она заблуждалась на протяжении двух лет и теперь придумывает истории и источники", - заявил президент.