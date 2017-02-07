Абдулатипов: все террористические группы в Дагестане фактически ликвидированы

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что на территории республики ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группировки.

«Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы… Мы стараемся работать так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем свой долг перед Родиной, перед своим народом», — написал он в Instagram.

Абдулатипов отметил, что за прошедшие четыре года были решены «острейшие задачи», в частности, по обеспечению безопасности, а также утверждению законности и правопорядка во всех сферах жизни.

По словам главы Дагестана, в настоящее время ситуация в республике является стабильной, управляемой и прогнозируемой.

Ранее сообщалось, что в Дагестане пресечена деятельность подпольной ячейки «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.