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Абдулатипов: все террористические группы в Дагестане фактически ликвидированы
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов заявил, что на территории республики ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группировки.
«Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы… Мы стараемся работать так, чтобы не было стыдно перед будущими поколениями дагестанцев, россиян, ибо мы выполняем свой долг перед Родиной, перед своим народом», — написал он в Instagram.
Абдулатипов отметил, что за прошедшие четыре года были решены «острейшие задачи», в частности, по обеспечению безопасности, а также утверждению законности и правопорядка во всех сферах жизни.
По словам главы Дагестана, в настоящее время ситуация в республике является стабильной, управляемой и прогнозируемой.
Ранее сообщалось, что в Дагестане пресечена деятельность подпольной ячейки «Исламского государства»*.
* «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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