Источник рассказал о планах ВСУ форсировать Северский Донец

Факт переброски Вооруженными силами Украины (ВСУ) 28 понтонов в район Луганской области говорит о наступательных амбициях Киева и планах форсировать реку Северский Донец, заявил РИА Новости военно-дипломатический источник в Москве.

Река Северский Донец протекает в Белгородской и Ростовской областях РФ, а также затрагивает Донецкую, Луганскую и Харьковскую области Украины.

"Факт переброски в Станично-Луганский район Луганской области 28 понтонов говорит о планах командования АТО по форсированию реки Северский Донец и наступательных амбициях украинского руководства. И это только то, что находится на поверхности, а сколько фактов еще скрыто", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все это наглядно показывает, "кто на самом деле готовил провокацию и виновен в эскалации напряженности в регионе".

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.