Белый дом оценил возможность снятия санкций с России

«В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки – Рамблер/новости) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет», - заявил Спайсер.

Бен Кардин. Представитель Белого дома отказался комментировать внесенный в конгресс США законопроект, который усложняет процедуру отмены антироссийских санкций. Согласно законопроекту, конгресс получит право вето в том случае, если президент США Дональд Трамп решит снять санкции против Москвы. Также законопроект обязывает Белый дом предоставить подробное объяснение причины отмены ограничительных мер, после чего у конгрессменов будет 120 дней на голосование. Инициаторами законопроекта стали сенаторы Линдси Грэм

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно высказывался о возможной отмене санкций в отношении России.