В ДНР рассказали о приказе ВСУ нанести удар по Мариуполю

Вооруженным силам Украины (ВСУ) отдан приказ о нанесении артиллерийского удара по Мариуполю. Об этом сообщает Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в понедельник, 6 февраля, на сайте ДНР.

Как отмечается в заявлении, приказ отдан украинским командованием «для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия». Кроме того, по информации ведомства, Киев впоследствии намеревается «обвинить Вооруженные силы ДНР в гибели мирных жителей и срыве минских договоренностей».

«Призываем командование ВСУ остановиться и не совершать кровавое преступление против своих жителей», — отметили в пресс-службе министерства. Добавляется, что данные получены разведкой ДНР из штаба антитеррористической операции — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях.