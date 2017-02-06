Главные события понедельника

Оклады россиян предлагают "привязать" к зарплате президента

Депутаты Госдумы предложили поправки в Трудовой кодекс, согласно которым зарплаты руководителей всех организаций, где более 50% акций принадлежит государству или муниципалитету необходимо «привязать» к зарплате президента. То есть их доходы не должны превышать среднемесячную заработную плату президента за предыдущий год, сообщает «Российская газета».

Налог со сдачи квартир в аренду заменят патентом

Россиян, которые сдают квартиры в аренду, могут приравнять к индивидуальным предпринимателям с упрощенной схемой налогообложения, сообщает газета «Известия».

МЧС России проведет масштабную реформу

В МЧС России в рамках плана по строительству и развитию ведомства упразднят региональные центры и перейдут на трехуровневую систему управления и финансирования. Об этом свидетельствует документ, попавший в распоряжение газеты «Известия».

Ученые РАН признали гомеопатию лженаукой

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Меморандум «О лженаучности гомеопатии» подготовлен комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Ученые предложили препятствовать рекламе таких препаратов и изымать их из государственных лечебных учреждений, пишет газета «Коммерсант».

СБУ опубликовала запись переговоров Плотницкого о сбитом Ил-76

Следователи Службы безопасности Украины обнародовали аудиозапись переговоров якобы главы ЛНР Игоря Плотницкого о сбитом в июне 2014 года самолете Ил-76. Запись опубликована на официальном сайте СБУ.

Наталья Меламед перед гибелью прожила в лесу два дня

Москвичка Наталья Меламед перед смертью находилась в красногорском лесу два дня, сообщает Life. Меламед пропала вечером 23 января, а погибла — в ночь на 25 января. Рядом с ней были найдены бутылки из-под пива и воды и две банки с антидепрессантами.

Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто

В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о «кладбище» автомобилей EMS, сообщает Life.

Кремль ждет извинений от назвавшего Путина «убийцей» журналиста