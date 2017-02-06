Референдум о переименовании Южной Осетии пройдет вместе с выборами президента в апреле

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов назначил референдум по вопросу переименования республики в Государство Алания на 9 апреля текущего года вместе с президентскими выборами. Соответствующий указ Тибилов подписал в понедельник, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Гана Яновская.

"Референдум в Южной Осетии назначен по вопросу: "Согласны ли вы с внесением изменения в часть 1 статьи 1 Конституции Республики Южная Осетия, изложив ее в следующей редакции: "1. Республика Южная Осетия - Государство Алания - суверенное демократическое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны". Дата проведения референдума, согласно президентскому указу, определена на 9 апреля 2017 года", - сказала Яновская.

Согласно указу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, решение о проведении референдума Тибилов принял, "руководствуясь стремлением народа Республики Южная Осетия к восстановлению древнего названия своего государства как неотъемлемой части культурно-исторического наследия и своей идентичности".

"Основываясь на исторической и духовной преемственности между поколениями и отдавая дань благодарной памяти тем, кто героически защищал и сохранил земли предков для ныне живущих. Обращаясь к историческим истокам возрожденной традиции аланской государственности, признавая ее преемственность и стремясь укрепить основы ее надежной будущности", - говорится в тексте документа.

Впервые о возвращении Республике Южная Осетия ее исторического названия Алания Тибилов заявил в декабре 2015 года. Были даны соответствующие поручения, проведен ряд совещаний, посвященных данному вопросу. Проходили систематические консультации с учеными, экспертами и политиками как Южной, так и Северной Осетии. Большинство тех, кто поддержал идею, предлагали переименовать страну в Республику Южная Осетия-Алания.

Югоосетинское законодательство позволяет совместить дату проведения референдума с датой выборов в органы государственной власти.