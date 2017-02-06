«Мятежник в Белом доме»: каким видят Трампа западные СМИ

Сразу несколько западных СМИ в начале февраля вспомнили о своей нелюбви к Дональду Трампу и выпустили номера с обложками, представляющими президента США в весьма негативном свете.

Издание New York Magazine связало их появление с указом Трампа о защите от терроризма. Документ вызвал недовольство многих политиков, бизнесменов и простых граждан как в США, так и за пределами страны.

Самой скандальной оказалась обложка немецкого журнала Spiegel. На ней Трамп изображен с головой статуи Свободы в одной руке и окровавленным ножом в другой. "Америка превыше всего" — гласит надпись на обложке.

Der neue SPIEGEL. Ab jetzt zum Download und ab morgen im Laden erhältlich: https://t.co/qv6ihBqCQm pic.twitter.com/xtfI9YL2yW — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 февраля 2017 г.

​После публикации на издание обрушился такой шквал критики со стороны пользователей соцсетей, журналистов и даже вице-президента Европарламента Александра Графа Ламбсдорффа, что главреду Spiegel пришлось объясниться. Он основал выбор иллюстрации попыткой "защитить демократию".

Между тем, похожая обложка была опубликована в декабре 2015 года таблоидом New York Daily News, на которой Трамп также стоит рядом с обезглавленной статуей Свободы. В качестве подписи использовался адаптированный под современные американские реалии стих немецкого пастора Мартина Нимеллера, которым он объяснял нежелание интеллектуалов Германии дать отпор нацистам.

"Когда Трамп пришел за мексиканцами, я молчал — я не был мексиканцем. Когда он пришел за мусульманами, я молчал — я не был мусульманином. А потом он пришел за мной…", — говорилось на обложке.

When Trump came for the Mexicans, I did not speak out...



This @NYDailyNews splash is from 2015. pic.twitter.com/notMuf8XRg — Laurie Hanna (@LaurieHanna) 29 января 2017 г.

Как сообщает The Washington Post, автором обложки стал кубинско-американский художник-фрилансер Эдель Родригес , прибывший в США в 1980 году как политический беженец. Своей иллюстрацией он намеренно провел аналогию с терактами "Исламского государства" (запрещена в России — ред.). По его словам, рисунок символизирует "обезглавливание демократии".

Более того, Родригес делал для Spiegel и обложку для прошлогоднего ноябрьского номера, посвященного итогам выборов в США. На ней Трамп изображен в виде метеорита, который летит к Земле. "Конец мира в том виде, в каком мы его знаем", — написано под иллюстрацией.

The new @DerSPIEGEL cover story on Trump's election will be online in English this evening (European time). pic.twitter.com/OKNYPXZgtD — SPIEGEL English (@SPIEGEL_English) 11 ноября 2016 г.

​Еще одну спорную обложку представил на прошлой неделе журнал The Economist. На ней Трампа называют "мятежником в Белом доме", а сам он изображен в знаменитой бейсболке с надписью "снова сделаем Америку великой" и с коктейлем Молотова в руке.

This week's cover of @TheEconomist. Stencil art: by @miles_donovan Art direction by me. Cover designer Graeme James pic.twitter.com/ih1TcuSBqG — Stephen Petch (@StephenPetch) 1 февраля 2017 г.

Со стороны The Economist это не первый укол в адрес Трампа. В частности, в 2015 году на обложке сентябрьского номера изобразили вертолет с надписью "Трамп", сбрасывающий на Белый дом нечто, похожее на волосы политика. "Вашингтон, у нас проблема…" — назывался материал. Его автор пытался объяснить, чем же так "опасен" американский миллиардер-республиканец.

​Вероятно, наиболее экстремальный вариант обложки предложил ирландский журнал Village. "Почему нет" — подписана фотография Трампа, находящегося под прицелом. В действительности статья в Village рассказывает о том, что "убирать" нынешнего президента США "было бы неэтично".

Village February out today, Friday. Cover and editorial: why taking #Trump out would be unethical pic.twitter.com/Wr2lmgTtvx — Village Magazine (@VillageMagIRE) 3 февраля 2017 г.

​Американский журнал The New Yorker в номере, который выйдет 13 февраля, собирается опубликовать менее провокационное, хоть и более трагичное изображение — статуи Свободы с потухшим факелом.

Иллюстрацию нарисовал художник Джон Томак. "Раньше статуя Свободы и ее сияющий факел приветствовали новых иммигрантов. И в то же время это был символ американских ценностей. Теперь, похоже, свет погас", — пояснил он.

Журнал Bloomberg Businessweek обошелся без скандальных картинок, зато опубликовал ерническую подпись об указе Трампа о защите США от терроризма, сделанную с помощью генератора мемов. Редакция опубликовала фото президента, держащего в руках папку с надписью "Вставьте сюда любой поспешно написанный, юридически сомнительный, дестабилизирующий экономику указ".

NEW COVER: Stability is good for business. Donald Trump's whims threaten it https://t.co/c9wNJcY3Km pic.twitter.com/mY5b0a833l — Businessweek (@BW) 2 февраля 2017 г.

​Наконец, на обложке мартовского номера журнала The Atlantic Трамп предстанет в образе автократа, обращающегося к толпе. "Как построить автократию" — написано на обложке. В главном материале номера речь идет о том, что Трамп может увести страну крайне далеко от либеральных ценностей.