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СБУ опубликовала запись переговоров Плотницкого о сбитом Ил-76
Следователи Службы безопасности Украины обнародовали аудиозапись переговоров якобы главы ЛНР Игоря Плотницкого о сбитом в июне 2014 года самолете Ил-76. Запись опубликована на официальном сайте СБУ.
На сайте СБУ выложена аудиозапись переговоров между, предположительно, Плотницким и его заместителем Андреем Патрушевым, который, в частности, отчитывается: «Зашли два борта, один сбили… Три штуки (ракеты) дали осечку. Но борт завалили».
В июне 2014 года на территории Луганской области во время посадки в аэропорту Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. После этого самолет загорелся, упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.
На Украине в отношении Плотницкого проведено специальное досудебное расследование. В январе 2017 года производство передали в суд.
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