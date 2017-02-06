СБУ опубликовала запись переговоров Плотницкого о сбитом Ил-76

На сайте СБУ выложена аудиозапись переговоров между, предположительно, Плотницким и его заместителем Андреем Патрушевым , который, в частности, отчитывается: «Зашли два борта, один сбили… Три штуки (ракеты) дали осечку. Но борт завалили».

В июне 2014 года на территории Луганской области во время посадки в аэропорту Луганска переносным зенитно-ракетным комплексом был поражен военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. После этого самолет загорелся, упал, а девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

На Украине в отношении Плотницкого проведено специальное досудебное расследование. В январе 2017 года производство передали в суд.