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Белый дом расследовал "вторжение" Польши в Белоруссию
Советники по национальной безопасности США запрашивали информацию у национальной разведки о польском вторжении в Белоруссию, сообщает Associated Press.
Отмечается, что это удивительный запрос, так как доказательств этому практически не существует, а Польша является страной, где обеспокоены дружелюбным тоном Трампа по отношению к России.
При этом американский корреспондент Дэйн Тайнэн, прошлый главный редактор Yahoo Tech, высказал предположение, что это может быть «созданием почвы для оправдания путинской политики экспании — для «защиты» Белоруссии». Также высокопоставленные американские чиновники интересовались у спецслужб, каким образом наладить отношения с Россией.
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