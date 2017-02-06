Белый дом расследовал «вторжение» Польши в Белоруссию

Советники по национальной безопасности США запрашивали информацию у национальной разведки о польском вторжении в Белоруссию, сообщает Associated Press

Отмечается, что это удивительный запрос, так как доказательств этому практически не существует, а Польша является страной, где обеспокоены дружелюбным тоном Трампа по отношению к России.