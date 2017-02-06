Fox: Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один"

Президент США Дональд Трамп считает Иран "террористическим государством номер один", но не собирается воздействовать на Тегеран с помощью военной силы. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был показан в воскресенье в эфире.

"Иран нас (США) совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие", - утверждал Трамп.

Он не дал прямого ответа на вопрос, существует ли в настоящий момент угроза открытого столкновения между США и Ираном. "А мы никогда не говорили об использовании своей военной силы", - заявил президент.