Протестующие в Испании потребовали разорвать дипотношения с Украиной

Несколько десятков человек, собравшихся в воскресенье вечером перед зданием МИД в центре Мадрида, выступили с резкой критикой в адрес испанского правительства, потребовав перестать поддерживать украинские власти "прямым или косвенным образом" и даже разорвать дипотношения с Киевом.

"Мы требуем от правительства Испании разорвать дипломатические отношения с правительством Украины ", — заявила агентству РИА Новости официальный представитель "Форума против империалистической войны и НАТО ", организатора акции, Анхелес Маэстро.

Причиной проведения митинга стало резкое обострение ситуации на востоке Украины в последние дни. Испанские активисты возлагают вину на киевские власти, которые, по их мнению, "развернули карательную операцию против гражданского населения Донбасса, нарушив минские соглашения, которые предписывают отказаться от использования тяжелого вооружения".

Маэстро заявила, что участники акции "обвиняют Евросоюз в пособничестве правительству, созданному в результате государственного переворота, и которое поддерживают люди нацистской идеологии".

Акция проходила под лозунгом "Киев бомбит гражданское население. Донбасс сопротивляется". В руках у участников были фотографии разрушенных населенных пунктов востока Украины, а также флаг ЛНР. "Фашизм вон из Донбасса!", "Нет НАТО, базы вон!", "Донбасс победит!", — скандировали собравшиеся.

"Мы как интернационалисты и антифашисты хотим выразить солидарность Донбассу. Мы помним, что Мадрид в долгу перед украинцами, которые ехали в Испанию бороться с франкизмом во время Гражданской войны (1936-1939)", — заявила Маэстро.

Кроме того, активисты потребовали от испанских властей "прекратить политическую и военную поддержку, прямую и косвенную, через ЕС и НАТО, преступному правительству в Киеве".

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.