В Румынии около 500 тысяч граждан требуют отставки правительства

Порядка полумиллиона граждан Румынии вышли на улицы Румынии в шестой день антиправительственных протестов, в том числе 300 тысяч в Бухаресте, сообщают местные СМИ.

Местные СМИ пишут, что это крупнейший митинг с декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску . Протестующие требуют отставки правительства, премьер Сорин Гриндяну уже заявил, что не покинет пост.

Митинги проходят, несмотря на то что в воскресенье кабинет отказался от ставших поводом к протесту поправок, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников правящей партии. Продолжающиеся уже несколько дней подряд акции протеста пресса называет самыми масштабными за последние 25 лет.

Как сообщает Digi24, самая крупный протест проходит в Бухаресте перед зданием кабмина, где собрались около 300 тысяч. Люди продолжают приходить на площадь. Митинги проходит мирно. Манифестанты провели своеобразный флешмоб и зажгли одновременно экраны мобильных телефонов и фонарики. Такую акцию поддержали и в других городах страны.