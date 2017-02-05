Савченко объяснила, почему произошло обострение конфликта в Донбассе

Обострение ситуации в районе Авдеевки в Донбассе продемонстрировало наличие усталости от бездеятельности политиков в решении конфликта на востоке Украины, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко , ранее осужденная в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России.

"Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает — это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность — мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром", — сказала Савченко в интервью ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" на телеканале "112 Украина".

В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация сложилась и в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.