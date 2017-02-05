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В ДНР заявили, что ВСУ готовят наступление по всему фронту в Донбассе
Украинские силовики перебрасывают силы в Донбасс, что говорит о подготовки ими наступления по всей линии фронта, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В район Волновахи прибыли подразделения Нацгвардии Украины. Оголяя крымское направление, с попыткой соблюсти мероприятия маскировки, на усиление механизированных бригад ВСУ на донецком и мариупольском направлении идет переброска противотанкового артиллерийского дивизиона. Кроме того, установлен факт перемещения 92-й бригады в полном составе из Харьковской области в зону проведения "террористической операции", — сказал Басурин.
По его словам, также из Урзуфа в Мариуполь прибыли три батальона из националистического подразделения "Азов".
"Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры" — добавил Басурин.
В конце января 2017 года ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.
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