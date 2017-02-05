Пенс рассказал, от чего зависит снятие антироссийских санкций

Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании АВС заявил, что снятие антироссийских санкций зависит от поведения России.

«Ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы. Всё это просто будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России», — сказал Пенс, отвечая на вопрос, будут ли санкции против России оставаться в силе.

Кроме того, по его словам, многое зависит от «возможности работать на общие интересы», среди которых — борьба с террористической группировкой «Исламское государство» *.

Ранее Майкл Пенс заявил, что США обеспокоены ростом насилия на востоке Украины.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России