Sunday Times рассказала о подарках Трампа для британской королевской семьи

Президент США Дональд Трамп преподнесет в качестве подарка для принца Георга и принцессы Шарлотты в ходе визите в Великобританию лошадиные седла ручной работы, сообщает The Sunday Times.

Седла будут выполнены в ковбойском стиле. По данным издания, седла в качестве подарков были предложены консультантами американского лидера, которые знают, что члены британской королевской семьи являются любителями конной езды.

А в качестве подарка для королевы Елизаветы II консультанты Трампа ищут американский эквивалент традиционной шотландской чаши куэйч (двуручная неглубокая чаша для питья. - "Газета.Ru"), которую американский лидер получил в подарок от премьер-министра Британии Терезы Мэй во время ее визита в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек прошли маршем в центре Лондона к зданию парламента Великобритании — Вестминстерскому дворцу — с призывом отозвать приглашение на приезд в страну Дональду Трампу.