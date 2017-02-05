В Италии грабители напали на девушку, оказавшуюся мастером джиу-джитсу

Попытка ограбления на севере Италии закончилась провалом для трех нападавших мужчин арабского происхождения: потенциальная жертва оказалась обладательницей черного пояса по джиу-джитсу.

Как сообщают в воскресенье местные СМИ, трое молодых мужчин арабского происхождения решили отобрать телефон у 16-летней студентки, когда та возвращалась домой после занятий. Грабители догнали и окружили ее, после чего полезли к ней в куртку за мобильным телефоном.

К несчастью для них, жертва грабежа оказалась мастером восточных единоборств и, применив один из приемов, обездвижила одного из бандитов. Двое его соучастников тут же обратились в бегство, ему же удалось вырваться не сразу. В заметке издания Il Giorno отмечается, что он скрылся с места преступления, "ни сказав ни слова".

Девушка осталась невредима и вернулась домой, после чего отнесла заявление в полицию, которая начала поиск преступников.