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Трамп выбрал подарки для королевской семьи Великобритании
Дональд Трамп присмотрел ковбойские седла ручной работы для подарка принцу Георгу и принцессе Шарлотте. Королеве Елизавете он подарит что-то из народной американской посуды. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Sunday Times.
Американский президент приглашен на чай к герцогам Кембриджским. Ожидается, что встреча Дональда с Уильямом, Кейт и двумя их детьми состоится нынешним летом, во время визита президента в Великобританию.
Седла были предложены в качестве подарка консультантом Трампа, который заявил, что в семье герцога любят лошадей и обожают езду верхом. Консультант руководствовался хитовым сериалом "Корона", рассказывающим о жизни королевской семьи, - сообщил источник издания.
Также отмечается, что для королевы Елизаветы II консультанты Трампа готовят некий традиционный американский предмет – аналог народной двуручной шотландской чаши, которую Трампу вручила премьер-министр Тереза Мэй во время визита в Вашингтон.
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