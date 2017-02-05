Трамп выбрал подарки для королевской семьи Великобритании

Дональд Трамп присмотрел ковбойские седла ручной работы для подарка принцу Георгу и принцессе Шарлотте. Королеве Елизавете он подарит что-то из народной американской посуды. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Sunday Times

Американский президент приглашен на чай к герцогам Кембриджским. Ожидается, что встреча Дональда с Уильямом, Кейт и двумя их детьми состоится нынешним летом, во время визита президента в Великобританию.

Седла были предложены в качестве подарка консультантом Трампа, который заявил, что в семье герцога любят лошадей и обожают езду верхом. Консультант руководствовался хитовым сериалом "Корона", рассказывающим о жизни королевской семьи, - сообщил источник издания.