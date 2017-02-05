Минобороны опровергло сообщения СМИ о гибели российских военных в Сирии

Минобороны России опровергает информацию телеканала "Аль-Джазира" о гибели российских военнослужащих в Сирии, все они живы и продолжают выполнять свои задачи, сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

Ранее "Аль-Джазира" утверждала, что недалеко от Латакии минувшей ночью взорвался российский военный автомобиль, в результате чего погибли пять человек.

"Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что "вызывает сожаление, что крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок".

"Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской арабской республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению", — добавил он.