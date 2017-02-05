CNN: Трамп начал говорить фразами Кремля

Телеканал CNN обвинил президента Дональда Трампа в том, что он начал повторять фразы Москвы. Трамп не увидел разницу между действиями США и России на международной арене, отказался осуждать Путина, и заявил, что Вашингтон далеко не невинен.

CNN ссылается на интервью Трампа каналу Fox News. Трамп сделал ремарку во время интервью, сказав, что уважает своего российского коллегу - Путина.

«Путин же убийца?», - сказал в ответ интервьюер, явно провоцируя Трампа.

«Есть много убийц. У нас много убийц. Вы что, думаете, наша страна такая уж невинная?» - заявил Трамп.

«Это довольно необычное утверждение, исходящее от президента Соединенных Штатов», - замечает CNN.

На взгляд телеканала, Трамп начал использовать тактику Москвы, используя подобные сравнения.

Например, Путин сравнивал действия России в Крыму с действиями Запада в Косово. Москва также часто сравнивала выборы в РФ и США, замечая, что последние далеко не так демократичны как принято думать.

По мнению американских журналистов, риторика Трампа свидетельствует, что он пойдет на союз с Россией в Сирии, но при этом непонятно, что будет с политикой США по отношению к Украине.

Отметим, что отношения Трампа и CNN сейчас напоминают состояние войны. Президент отказывается общаться с журналистами канала, обвиняя их в распространении «фейковых новостей» и дает интервью прямым конкурентам CNN, из-за чего канал теряет рейтинги.

В ответ CNN ежедневно сообщает о протестах трансгендеров, гомосексуалистов, мигрантов, беженцев и демократов, чьи права якобы ущемляет Трамп.