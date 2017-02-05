Легкая мишень: премьера Британии Терезу Мэй могли отслеживать террористы

Британские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Тереза Мэй в любой момент могла стать мишенью для террористов.

Дело в том, что любой желающий в режиме онлайн мог отслеживать ее самолет во время полета. Причиной тому был включенный на борту воздушного судна транспондер, передающий в режиме реального времени данные о местонахождении, высоте и скорости полета.

«Включенный транспондер является идеальным вариантом получения информации для потенциальных террористов», – прокомментировал экс-глава британского Национального антитеррористического центра Крис Филлипс

После обращения спецслужб к авиакомпании, которая занимается организацией полетов Мэй, устройство было деактивировано.