СМИ: Террористы могли отслеживать самолёт премьер-министра Великобритании через интернет

Местонахождение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с помощью интернета могли отслеживать террористы из-за того, что данные о её самолёте передавались в открытый доступ, пишет Daily Mail.

Издание отмечает, что включённый транспондер передавал реальное местоположение самолёта премьера в режиме онлайн, что делало Мэй «летающей мишенью» для террористов. В открытом доступе была информация о высоте полёта и скорости воздушного судна.

Также сообщается, что после обращения экспертов к авиакомпании, которая организовывает полёты премьер-министра, отслеживающее устройство на борту самолёта было отключено.

Экс-глава Национального антитеррористического центра Крис Филлипс отметил, что включённый транспондер — «это идеальный вариант получения информации для потенциальных террористов».

Он также назвал «безответственным», что информация о перемещении Мэй оказалась общедоступной.