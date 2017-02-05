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СМИ: Террористы могли отслеживать самолёт премьер-министра Великобритании через интернет

Террористы могли отслеживать самолет премьера Великобритании
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Местонахождение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с помощью интернета могли отслеживать террористы из-за того, что данные о её самолёте передавались в открытый доступ, пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что включённый транспондер передавал реальное местоположение самолёта премьера в режиме онлайн, что делало Мэй «летающей мишенью» для террористов. В открытом доступе была информация о высоте полёта и скорости воздушного судна.
Также сообщается, что после обращения экспертов к авиакомпании, которая организовывает полёты премьер-министра, отслеживающее устройство на борту самолёта было отключено.
Экс-глава Национального антитеррористического центра Крис Филлипс отметил, что включённый транспондер — «это идеальный вариант получения информации для потенциальных террористов».
Он также назвал «безответственным», что информация о перемещении Мэй оказалась общедоступной.
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Тереза Мей Крис Филлипс
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