Французы хотят, чтобы Фийон отказался от участия в выборах, показал опрос

Проведенный во Франции опрос показал, что большинство (68%) респондентов высказались за снятие с выборов кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона из-за скандала о предположительно фиктивном трудоустройстве его супруги.

Согласно результатам исследования Ifop, проведенного для издания Journal du Dimanche, 68% опрошенных хотят, чтобы Фийон снял свою кандидатуру с президентских выборов. Всего 23% респондентов считают экс-премьера честным, а 77% придерживаются обратного мнения.

Опрос, в котором приняли участие 1007 человек, проводился онлайн с 3 по 4 февраля.

Ранее опрос компании Harris Interactive, подготовленный для французской радиостанции RMC, показал, что 69% опрошенных французов хотят замены кандидатуры Фийона, который выдвигался от правых сил.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Расследование в отношении супруги Фийона было инициировано 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году. Политик квалифицировал происходящее как масштабную операцию по устранению его кандидатуры с выборов, назвав утверждения в СМИ клеветой.