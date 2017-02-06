Пенс объяснил слова Трампа про убийц и Путина

Вице-президент США Майк Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что слова президента Дональда Трампа про президента России Владимира Путина не были как-либо направлены против американского народа.

"Заявления, которые он сделал, не были в какой-либо мере направлены на одинаковую моральную оценку высоких идеалов и практик американского народа и народа России", - сказал он.

Пенс подчеркнул, что Трамп ищет способ начать новые отношения с народом России и с их властями. По его словам, президент руководствуется вопросом: "Есть ли пути, по которым мы можем начать работать вместе?"

При этом вице-президент также подчеркнул, что США находятся перед "очень серьезными испытаниями".

"По правде говоря, нам нужно создать новые коалиции и новые партнерства для противостояния радикальному исламскому терроризму. В особенности, Россия и США имеют общего врага в лице ИГ", - пояснил Пенс.

Ранее Трамп во время интервью на Fox News отметил, что в мире и в США есть много убийц и что Америка тоже не самая невинная страна. Так он прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.