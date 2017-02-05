Япония исключила возможность участия Сил самообороны в операциях против ИГ

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что Токио исключает возможность участия Сил самообороны страны в операциях против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), передает ТАСС.

«Что касается борьбы с ИГ, то наши подразделения Сил самообороны не станут в этом участвовать. Премьер-министр говорил об этом, и наша позиция не изменилась», — сказала она, комментируя итоги визита нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Токио.

Напомним, что в марте 2016 года в Японии вступил в силу закон, расширивший полномочия Сил самообороны и позволивший их бойцам принимать участие в боевых действиях для защиты «дружественных стран», даже если Япония при этом не подвергается нападению.