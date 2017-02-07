ООН: призыв к прекращению боевых действий в Донбассе не был услышан

Международный призыв прекратить боевые действия на востоке Украины остался неуслышанным, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Единогласный призыв к полному и постоянному режиму прекращения огня не услышан. Хотя количество сообщений о нарушениях ситуации в области безопасности снизилось после 4 февраля", — говорится в отчете управления за период 29 января — 6 февраля.

По предварительным оценкам УКГВ, с 1 января по 3 февраля погибли по меньшей 12 мирных жителей, пострадали — 51, при этом семь смертей было зарегистрировано с 29 января по 3 февраля, 41 человек получил ранения. "Причиной ранений стали обстрелы артиллерии, танков и ракетные системы залпового огня "Град", — говорится в документе.

В конце января ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

В ООН 31 января уже заявляли, что обеспокоены активизацией столкновений в районе Авдеевки и призывали их прекратить. Позже Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором призвал немедленно восстановить режим прекращения огня.