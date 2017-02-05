Итальянские ученые и преподаватели пожаловались на безграмотность молодежи

Большая группа видных преподавателей итальянских вузов, ученых и журналистов обратились к властям с призывом принять скорейшие меры для повышения уровня грамотности среди школьников и студентов. Открытое письмо в адрес главы правительства Италии, министра образования и парламента подписали в субботу 600 ученых мужей со всей страны.

"Годами известно, что к концу обучения в школе многие ребята плохо пишут по-итальянски, мало читают и с трудом изъясняются. Преподаватели вузов давно сталкиваются с языковыми пробелами у своих студентов, которые делают ошибки, допустимые разве что в третьем классе начальной школы. В попытках исправить это некоторые факультеты создают курсы по изучению итальянского заново", — гласят первые строчки обращения.

В качестве мер по исправлению печальной ситуации авторы письма предложили разрешить учителям средних классов присутствовать на экзаменах в начальной школе, а преподавателям старших – на выпускных испытаниях среднего этапа обучения. Последние можно назвать итальянским аналогом российских экзаменов после девятого класса.

Кроме этого, в письме содержится призыв пересмотреть школьную программу и ввести периодическую аттестацию в ходе всего обучения. Эти проверки подразумевают под собой орфографический диктант, пересказ текста, его грамматический анализ, задание на понимание лексики и даже письмо от руки.

"Мы уверены, что введение серьезных проверок во время всего периода учебы в школе является необходимым условием для получения и накопления базовых навыков. Это даст ученикам стимул прилагать все возможные усилия и создаст возможность привыкать к испытаниям, не драматизируя их", — говорится в письме ученых и преподавателей.

Согласно опросам, в Италии почти каждая десятая семья вообще не держит книг дома, а в среднем 46% подростков возрасте от 11 до 14 лет не прочитали за год ни одного произведения.