Царев анонсировал замену Порошенко на Тимошенко

По словам Царева, есть большие шансы, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся о совместной борьбе с терроризмом. «Порошенко как раз и есть один из террористов. Я думаю, будет найден выход. Я знаю, что сейчас ведутся интенсивные переговоры между республиканцами и Юлией Тимошенко , чтобы следующим президентом была именно она», — сказал Царев.

Он добавил, что премьер-министром может стать глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Юрий Бойко

Бывший депутат Рады также отметил, что по его информации в конце февраля в Киев приедут представители Дональда Трампа и «будут детально разбираться с ситуацией».